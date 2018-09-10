Британець інсценував власне викрадення

- 10.09.2018 16:05
Британець інсценував власне викрадення

У Великій Британії в місті Блекпул, що в графстві Ланкшир, місцевий мешканець вирішив інсценізувати власне викрадення, аби вирушити на гулянку з друзями. За це йому "світить" 16 тижнів тюремного ув'язнення.

Минулого тижня стало відомо, що Лі Форд зателефонував своїй вагітній дівчині Зої Дойль та повідомив про своє викрадення. Форд переляканим голосом повідомив, що викрадачі вимагають викуп у розмірі 80 фунтів стерлінгів, інакше йому зламають ноги, відріжуть генітарії та облиють його окропом.

Дівчина спочатку подумала, що Лі розігрує її, однак потім їй здалось, що голос партнера звучав дійсно перелякано. Телефонний дзвінок обірвався, і коли на номер Зойї задзвонили ще раз, у слухавці вона почула чоловічі голоси та озвучувані ними погрози щодо каліцтва її бойфренда. Дівчина злякалась, перерахувала на вказаний рахунок необхідну суму та звернулась до поліції.

На пошуки Лі у поліції пішла майже доба, був задіяний вертоліт та професійний переговорник. Загалом вартість операції з повернення "викраденого" чоловіка обійшлась бюджету Блекпула у 30 тисяч фунтів.

Виявити чоловіка вдалось завдяки перевірці камер відеоспостереження. Поліція побачила на відео, як разом із друзями Форд виходив з крамниці, де вони отоварились алкоголем для вечірки. Після затримання 45-річний "жартівник" зізнався, що дуже хотів відпочити на гулянці з друзями, які і підкинули йому таку ідею, щоб заполучити грошей на випивку.

Вагітна дівчина з обуреннням прокоментувала ситуації. Вона зазначила, що сильно перенервувала, і як виявилось, дарма, адже перерахувала кошти Форда, які він міг витратити на власний розсуд. Також Зої зазначила, що її бойфренд також впусту витратив поліцейські ресурси. Втім, його жарт обійдеться йому дуже дорого.

Платинова Буковина

Ключові слова: інсценування власного викрадення, фейкове викрадення британія

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