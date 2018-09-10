Буковинці невдовзі отримають кошти в рамках монетизації субсидії

- 10.09.2018 15:18
Буковинці невдовзі отримають кошти в рамках монетизації субсидії

Подати заяву про компенсації зекономлених коштів від субсидії за газ та світло на Буковині можна було до 1 вересня 2018 року.

Як зазначив заступник диреткора Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Юрій Півень, монетизумати можна було 100 кубометрів газу або 150 кіловат електроенергії. Тобто, держава компенсувала би вартість такого об'єму енергоносіїв.

Зекономити вдалось, згідно отриманій інформації, 34 тисячам домогосподарст, і очікувалась відповідна кількість заяв. Втім, було отримано усього 25 тисяч заяв про повернення коштів від зекономлених субсидій. В Департаменті соцзахисту населення Чернівецької ОДА відзначили, що скоріш за все, люди не звертались з заявами стосовно монетизації, бо в декого зекономлена сума була не надто великою - в районі 20-30 гривень.

Повідомляється, що перші компенсації щодо зекономленої субсидії почнуть виплачувати вже цього тижня. Отримати кошти можна буде або у відділенні Укрпошти, або на картковий рахунок, який було вказано у заяві.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: субсидії буковина, монетизація субсидій

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