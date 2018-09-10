



До кінця конфлікту на Донбасі до ОБСЄ не буде довіри - МЗС Польщі - 10.09.2018 14:44

Для Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) ситуація з конфліктом на сході України є справжнім викликом. Про це заявив голова міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Таку заяву очільник польського дипломатичнго відомства озвучив на відкритті двотижневої наради ОБСЄ, що відбуваться наразі у Варшаві.

За словами Чапутовича, в Європі конфлікт на Донбасі зараз є однією з найбільших загрози, і це також - найбільший виклик для ОБСЄ. Допоки цей конфлікт не буде вичерпано, довіра до ОБСЄ буде під великим питанням.

Відзначимо, що у двотижневій нараді в Варшаві берть участь близько 1,5 тисячі представників урядів та громадянського суспільства країн ОБСЕ та держав-партнерів.

Дана конференція проводиться з метою перегляду зобов'язань, що взяли на себе країни-члени для виконання фундаментальних прав та свобод людини, демократії, толерантності та протидії дискримінації. На нараді будуть підніматись питання вободи слова мас-медіа, подолання ксенофобії та расизму, питання прав мігрантів тощо.

Платинова Буковина

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