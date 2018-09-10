



Андрій Садовий планує балотуватись у президенти України - 10.09.2018 13:42

Мер Львова та лідер політичної партії "Самопоміч" Андрій Садовий має набір балотуватись на наступних виборах у президенти України. Нагадаємо, що вибоми мають відбутись в березні 2019 року.

Інформацію про плани на президентську кампанію Садовий, як стало відомо, оприлюднив на зустрічі з керівництвом обласних осередків партії. На початку цього тижня він має намір оголосити про свої плани вже офіційно.

Наразі коментар з цього приводу від Андрія Садового ще очікується.

Варто зазначити, що навесні 2018 року Садовий заявляв, що в майбутніх президентських виборах його партія буде брати активну участь.

Платинова Буковина

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