В ЄС виступають проти проведення виборів в ДНР

- 10.09.2018 12:21
В ЄС виступають проти проведення виборів в ДНР

В ОРДЛО мають намір провести місцеві вибори 11 листопада нинішнього року. За словами прес-атташе Євросоюзу в Україні Девід Стулик зазначив, що проведення цих виборів суперечить Мінським домовленостям.

В заяві повідомляється, що Європейський Союз повністю підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України в межах міжнародно признаних кордонів країни. І для мирного урегулювання конфлікту на Донбасі необхідне повне та беззаперечне виконання Мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту.

Таким чином, в даному контексті проведення так званих виборів керівництва "ДНР" та "ЛНР", що призначені на 11 листопада 2018 року, суперечить Мінським домовленостям. Зазначимо, що в Мінських угодах йдеться про саме про проведення місцевих виборів, а не виборів незаконних угрупувань.

Представники ЄС також очікують, що Москва проявить свій вплив на бойовиків.

Відзначимо, що в "ДНР" оголосили вибори у зв'язку зі смертю очільника псевдореспубліки Олександра Захарченка, який помер через вибух в місцевому кафе в Донецьку 31 серпня. 

Цікаво, що донецькі бойовики вважають, що вбивство міг вчинити охоронець Захарченко, у той час як Міністерство закордонних справ Росії покладає відповідальність за ліквідацію Захарченка на київський режим. Українська сторона вбачає, що Захарченка могли знищити через кримінальні розбірки серед бойовиків або його могли усунути як більше невигідну для Кремля фігуру.

Платинова Буковина

Ключові слова: вибори ДНР, ліквідація захарченка, вибори на донбасі 11 11 2018

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