Презентація Apple 2018: Які новинки покажуть

- 10.09.2018 11:54
Презентація Apple 2018: Які новинки покажуть

Щорічна презентація новинок від купертинівської компанії Apple відбудеться цього року у середу, 12 вересня.

Старт презентації заплановано на 20:00 за київським часом, і трансляція відбуватиметься на офіційному сайті компанії. Як повідомили представники Apple, перегляд презентаці буде можливий лише за умов використання браузеру Safari. 

Офіційно заявлено, що серед новинок будуть представлені смартфони  iPhone XS, iPhone 9 та iPhone XS Max.

Також йдеться про показ нового смарт-годинника Apple Watch 4 покоління, що отримає збільшений дисплей з більшою роздільною здатністю.

Окрім того, на презентації варто очікувати також показ  iPad Pro 2018. Гаджет, як повідомляється, буде доповнений системою розблокування на базі технології  Face ID, що успішно застосовується в "яблучних" смартфонах.

Платинова Буковина, Чернівці

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