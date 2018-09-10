



На Буковині в ДТП 9 вересня загинуло 3 людей - 10.09.2018 11:32

Порушення правил дорожнього руху призвело до загибелі трьох людей. Поліція встановлює всі обставини аварій.

Уночі 9-го вересня в селищі Красноїльськ Сторожинецького району 49-річний водій автомобіля «VOLKSWAGEN Golf» не вибрав безпечної швидкості руху та допустив з’їзд легковика у ставок.

В результаті ДТП водій та 39-річний пасажир, обидва місцеві жителі, загинули на місці події. Тіла загиблих правоохоронці вилучили із водойми та направили для проведення судово-медичної експертизи.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася цього ж дня поблизу Хотина. 56-річна водійка керуючи автомобілем «ВАЗ- 21043» не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху де допустила зіткнення з авто марки «Hyundai Tucson».

Внаслідок аварії кермувальниця отримала тілесні ушкодження не сумісні з життям. 54-річному водієві позашляховика було надано медичну допомогу без госпіталізації.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього рух або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція Чернівецької області закликає водіїв та всіх учасників дорожнього руху неухильно дотрумуватись правил руху, не наражати на небезпеку себе та оточуючих.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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