В Чернівцях розшукується неповнолітній юнак- 10.09.2018 11:25
Шевченківське відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області розшукує неповнолітнього Крайника Вадима Ігоровича, 2001 року народження. З 27 серпня 2018 року підліток не виходить на зв’язок і його місце перебування невідоме.
ПРИКМЕТИ: зріст 165-170 сантиметрів, волосся світле, обличчя кругле подовгувате, очі зелені, худорлявої тілобудови. Хлопець був одягнутий у червону футболку, червоні шорти, в’єтнамки.
При наявності інформації про місце перебування неповнолітнього, повідомте за тел. 050-909-21-98, або 102.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
Британець інсценував власне викрадення У Великій Британії в місті Блекпул, що в графстві Ланкшир, місцевий мешканець вирішив інсценізувати власне викрадення
- 10.09.2018 16:05
- 10.09.2018 16:05
Буковинці невдовзі отримають кошти в рамках монетизації субсидії Подати заяву про компенсації зекономлених коштів від субсидії за газ та світло на Буковині можна було до 1 вересня 2018 року.
- 10.09.2018 15:18
- 10.09.2018 15:18
На яких умовах Україна може постачати воду Криму За словами заступника міністра України з питань тимчасово окупованих території та внутрішньо переміщених
- 10.09.2018 15:06
- 10.09.2018 15:06
До кінця конфлікту на Донбасі до ОБСЄ не буде довіри - МЗС Польщі Для Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) ситуація з конфліктом на сході України є справжнім викликом
- 10.09.2018 14:44
- 10.09.2018 14:44
Андрій Садовий планує балотуватись у президенти України Мер Львова та лідер політичної партії "Самопоміч" Андрій Садовий має набір балотуватись
- 10.09.2018 13:42
- 10.09.2018 13:42
В ЄС виступають проти проведення виборів в ДНР В ОРДЛО мають намір провести місцеві вибори 11 листопада нинішнього року
- 10.09.2018 12:21
- 10.09.2018 12:21
В Сокирянах розшукують грабіжників ювелірного магазину Посеред білого дня злочинці увірвалися до крамниці та заволоділи коштовними прикрасами
- 10.09.2018 12:16
- 10.09.2018 12:16
Презентація Apple 2018: Які новинки покажуть Щорічна презентація новинок від купертинівської компанії Apple відбудеться цього року у середу, 12 вересня.
- 10.09.2018 11:54
- 10.09.2018 11:54
На Буковині в ДТП 9 вересня загинуло 3 людей Порушення правил дорожнього руху призвело до загибелі трьох людей.
- 10.09.2018 11:32
- 10.09.2018 11:32
В жовтні 2018 розпочинається осінній призов на строкову службу Він стосуватиметься українців 20-27 років, що пройшли медкомісію та не мають законних засад для звільнення від військової служби чи відтермінування
- 10.09.2018 10:30
- 10.09.2018 10:30