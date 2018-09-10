



В Чернівцях розшукується неповнолітній юнак - 10.09.2018 11:25

Шевченківське відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області розшукує неповнолітнього Крайника Вадима Ігоровича, 2001 року народження. З 27 серпня 2018 року підліток не виходить на зв’язок і його місце перебування невідоме.

ПРИКМЕТИ: зріст 165-170 сантиметрів, волосся світле, обличчя кругле подовгувате, очі зелені, худорлявої тілобудови. Хлопець був одягнутий у червону футболку, червоні шорти, в’єтнамки.

При наявності інформації про місце перебування неповнолітнього, повідомте за тел. 050-909-21-98, або 102.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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