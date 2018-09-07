



В Чернівцях відновлено рух маршруток 11 та 12 - 10.09.2018 09:23

Починаючи з понеділка, 10 вересня, в Чернівцях знову курсують маршрутки №11 та 12.

Як стало відомо, розклад руху, а також схему маршруту було вирішено залишити такими ж самими, як і до цього.

Нагадаємо, що 13 червня в Чернівецькій міськраді зазначали, що тимчасово угоди з перевізниками на міських маршрутах №2, 11, 12 та 40, укладатись не будуть. Також було прийняте рішення про внесення змін у рух ще 8 міських автобусних маршрутів.

Відзначимо, що протягом літа в Чернівцях діяв транспортний експеримент, в ході якого було відмінено рух деяких маршруток, що дублювали тролейбусні маршрути. З завершенням літа даний експеримент вирішили припинити та повернути старі маршрути в сітку транспорту міста. Також з 1 вересня в Чернівцях було підвищено тариф на проїзд у маршрутках, що тепер становить 5 гривень. Проїзд в місько у електротранспорті вартує наразі 3 гривні за поїздку.

Платинова Буковина, Чернівці

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