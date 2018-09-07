На Вижниччині чоловік травмувався під поїздом- 07.09.2018 17:37
Потерпілий отримав тілесні ушкодження через необачність під час переходу через залізничну колію у невстановленому місці.
6-го вересня близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Банилів Вижницького району поїзд здійснив наїзд на пішохода. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Вижницького відділення поліції.
Правоохоронці встановили, що 79-річний місцевий житель перетинав залізничну колію у невстановленому місці та потрапив під пасажирський поїзд приміського сполучення «Вижниця-Чернівці». Внаслідок наїзду чоловіка із переломом тім’яної кістки та забоєм головного мозку госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини пригоди.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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