Жертвами землетрусу в Японії вже стали 18 людей- 07.09.2018 16:21
На півночі Японії, на острові Хоккайдо стався землетрус, за результатами якого, як свідчать останні дані, загинуло 18 осіб.
Згідно з повідомленням премєр-міністра країни Сіндзо Абе, в результаті землетрусу також - велика кількість постраждалих. Без вісти зниклими вважаються 26 осіб.
Більшість людей загинули через викликаний землетрусом зсув грунту, що мав місце в Ацумі буквально одразу після поштовхів. Можливість нових землетрусв у країні викоючати акож не спішать.
Тошиюкі Мацуморі, що є головним спостерігацем за землетрусами та цунамі в японському Метеорологічному агентстві, зазначив, що за потужним землетрусом буквально за два-три дні можут трапитись нові великі землетруси.
Відзначимо, що землетрус в Японії стався 6 вересня. Відтоді повідомляєтьчя про зростаючу кількість загиблих.
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