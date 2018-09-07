Жертвами землетрусу в Японії вже стали 18 людей

- 07.09.2018 16:21
Жертвами землетрусу в Японії вже стали 18 людей

На півночі Японії, на острові Хоккайдо стався землетрус, за результатами якого, як свідчать останні дані, загинуло 18 осіб. 

Згідно з повідомленням премєр-міністра країни Сіндзо Абе, в результаті землетрусу також - велика кількість постраждалих. Без вісти зниклими вважаються 26 осіб.

Більшість людей загинули через викликаний землетрусом зсув грунту, що мав місце в Ацумі буквально одразу після поштовхів. Можливість нових землетрусв у країні викоючати  акож не спішать.

Тошиюкі Мацуморі, що є головним спостерігацем за землетрусами та цунамі в японському Метеорологічному агентстві, зазначив, що за потужним землетрусом буквально за два-три дні можут трапитись нові великі землетруси.

Відзначимо, що землетрус в Японії стався 6 вересня. Відтоді повідомляєтьчя про зростаючу кількість загиблих.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Японія землетрус 6 09 2018

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