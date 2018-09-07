Після фестивалю з Томнатика прибрали дві підводи сміття- 07.09.2018 14:51
На Буковині на горі Томнатик відбувся фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта», після завершення якого навколишня місцевість в буквальному сенсі перетворилась на смітник.
Згідно поланів організаторів фестивалю, в місцевості проводилась торгівля. Щодо відпочиваючих, то вони розгортали намети та проводили час біля вогнища. Для цього попередньо організатори звернулись до лісівників з приводу облаштування перед святом вигрібних ям та смітників. Однак туристи викидали своє сміття будь-де.
За вирішення проблеми зі сміттям взявся керівник Селятинської ОТГ Валерій Полянчук. Справа в тому, що громада ще на стадії підготовки до фестивалю вичерпала ресурси, а власної комунальної служби вона не має. На допомогу прийшла жінка-сторож, що працює на колишній військовій базі.
Загалом з місцевості вдалось зібрати та вивезти сміття. Усього з Паміру було вивезено дві підводи сміття, і прибиральні роботи проводяться до сих пір.
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