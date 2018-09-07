



В поліції розказали подробиці нічної стрілянини в Чернівцях - 07.09.2018 12:21

Під час конфлікту між групою чоловіків двоє учасників сутички отримали непроникаючі вогнепальні поранення. Слідчі Чернівецького відділу поліції проводять досудове розслідування.

Повідомлення про бійку зі стріляниною по вулиці Українській у Чернівцях надійшло до поліції 7-го вересня близько другої години ночі. На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції встановила, що між двома групами осіб виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників сутички – 41-річний чернівчанин – застосував пристрій для відстрілу гумових куль.

Внаслідок інциденту з непроникаючими вогнепальними пораненнями по допомогу медиків звернулися двоє 28-річних молодиків. Також лікарі діагностували у них алкогольну інтоксикацію. Після надання медичної допомоги медики відпустили потерпілих додому.

З місця події працівники поліції вилучили пістолет і направили його на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 129 (Погроза вбивством) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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