



Дружина Медведчука має нафтовий бізнес в Росії та Криму - 07.09.2018 11:10

Оксана Марченко, що є дружиною Віктора Медведчука та кумою президента РФ Володимира Путіна, має бізнес у Росії. Як стало відомо, в РФ вона освоює Гаврилівське нафтове родовище.

Як повідомляють журналісти програми "Схеми" на Радіо Свобода за результатами розслідування, даний бізнес було засновано вже піля 2014 року. Цікаво, що Медведчук майже не володіє бізнесом в Україні, про що свідчить виписка з реєстру Міністерства юстиції.

Медведчук є засновником лише комерційної компанії в Україні - ТОВ "Форпостінвест", що працює в свері бізнес-консультування. Перш за все, засновані Медведчуком компанії мають стосунок до суспільної діяльності - він також виступає співзасновником ГО "Союз адвокатів України" та керівником ГО "Український вибір - право народу".

Згідно даним реєстру, дружина Медведчука - ведуча розважальних шоу та учасния нового сезону "Танців з зірками" Оксана Марченко має бізнес не лише на території Росії, але й в анексованому Криму. Вона є кінцевим бенефіціаром одразу десяти чи навіть більше компаній, що були зареєстрован згідно російського законодавства в березні 2015 року в Росії. Компанії пов’язані зі сільським господарством, з будівництвом та нерухомістю, фінансами, заготівленю лісу, медіа, іншою діяльністю. Окрім того, Марченко є кінцевим бенефіціаром принаймні трьох зареєстрованих в Ялті українських компаній. Всі вони увійшли до бізнесу як співзасновники фірми ТОВ "Таврія Інвест". Ймовірно, їх було засновано для того, щоб керувати після анексії майном у Криму.

За результатами журналістського розслідування було встановлено, що "Таврія-Інвест" має багато спільниїх рис із московською компанією, що навіть має схожу назву - "ТОВ "ІК "Таврія Північ", директором якої є Інна Палій. Журналісти відзначають, що власники даної фірми мають стосунок до кіпрських компаній VENTOLOR INVESTMENTS LTD та VENTOLOR HOLDING LTD.

Окрім того, було з’ясовано, що єдиною власницею кіпрської компанії TUMILLON INVESTMENTS LTD, що володіє часткою у 51,1% в російській компанії з правом на видобування нафти в Гавриківському родовищі, і є Оксана Марченко.

Запаси Гавриківського нафтового родовища, що входить у перелік з трьох найбільших в Ханти-Мансійському автономному окрузі, оцінюються приблизно у 40 мільйонів тон нафти.

В конкурсі на видобуванн також брала участь "Роснефть", але компанія "НЗНП Трейд" виграла через умови. Справа в тому, що брати участь в конкурсі могли лише компанії з Ростовської області, і єдиною була саме фірма "НЗНП Трейд". "Роснефть" тоді скаржилась, що умови конкурсу є дискримінаційними. В Росії повідомляють, що "НЗНП Трейд" належить до групи компаній "Юг Руси", що мають у власності нафітопереробний завод в Ростовській області. До закупки та установки обладнання для нафтовидобуванняя компанія приступила лише зараз, хоча конкурс відбувся ще три роки тому.

В компанії "Торговий дім НЗПН" Марченко також володіє часткою. Ця компанія займається продажем нафтопродуктів, і як заявляють есперти, головним ринком збуту буде Донбас, тобто, його окупована бойовиками частина - так звані ЛНР та ДНР. Український аналітик UPECO Олександр Сіренко зазначає, що на окупованих територіях українська влада не може встановлювати контроль. Там не працює ані митниця, ані податкова, тож немає жодної можливості відслідкувати об’єми та ціни. Це відкриває широке поле для незаконної діяльності бізнесменів та ділків.

Письмові запити до Медведчука та Марченко були направлені журналістами, але наразі жодних відповідей поки що не надходило.

Платинова Буковина

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