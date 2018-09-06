Через виброси Кримського титану на Херсонщині закривають школи та дитячі садки

- 07.09.2018 09:53
Через виброси Кримського титану на Херсонщині закривають школи та дитячі садки

У зв’язку з хімічними вибросами заводу "Кримський титан" регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Херсонській області у четвер, 6 вересня, прийняла ряд рішень.

Сокрема, було вирішено припинити процес пропуску громадян в сторону Криму на контрольно-пропускних пункта "Чаплинка" та "Каланчак" з встановленням медико-санітарних пунктів. В дитячих садочках та школах, що знаходяться у зоні можливого враження хімічними вибросами, було вирішено призупинити навчальний процес. Окрім того, дітей з населених пунктів в межах можливого ураження також мають відправити на оздоровлення. Серед місцевого населення найближчим часом проводитиметься інформаційно-роз’яснювальна робота.

Відзначимо, що у Чаплинському та Каланчакському районах лікарі провели огляд 320 осіб, серед яких - 270 дітей. Сльозогінність та ларингіт було виявлено у 20 осіб. Також стало відомо, що до Херсонськохї обласної лікарні на госпіталізацію з підозробю на хімічне отруєння були направлені 15 дітей.

За словами омбудсмена Наталії Денисової, ще не підтверждені дані стосовно госпіталізації дітей у вказаних двох районах Херсонської області.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: екологычна катастрофа крим, кримський титан

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