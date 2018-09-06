



Сьогодні розпочинається міжнародний фестиваль Меридіан Черновіц - 07.09.2018 09:16

Цього року міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz, вже дев’ятий за рахунком, відбудеться з 7 по 9 вересня. Гасло фестивалю цього року - #FreeSentsov.

Окрім того, фестиваль буде присвячений 100-річчю від дня народження поета Пауля Целана, австрійського автора з чернівецьким корінням. В ряд заходів під назвою "Пауль Целан 100" увійде цьогорічний поетичний фестиваль, як зазначила директор Меридіан Черновіц Євгенія Лопата. Також очікується безлічн різних подій на честь сотої річниці з дня народження австрійського поета.

За словами президента Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz Святослава Померанцева, фестиваль цього року стане більш організований та фундаментальним.

Зазначимо, що в поетичному фестивалі цього року беруть участь 30 авторів як з України, так у з-за кордону, усього з 8 країн. Читання відбуватимуться в садгірській Синагозі, на єврейському цвинтарі, у дворі будинку Пауля Целана та в інших не менш цікавих локаціях.

Детальніше з програмою фестивалю можна ознайомитись в нашій публікації .

Платинова Буковина, Чернівці

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