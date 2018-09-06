В поліції підтвердили вибух у подвір’ї в Чагрі

- 06.09.2018 17:52
В поліції підтвердили вибух у подвір’ї в Чагрі

Поліцейські вживають заходів аби встановити особу правопорушника і затримати його.

6-го вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Чагор Глибоцького району невідома особа кинула на подвір’я 53-річного місцевого жителя невідомий вибуховий пристрій. Детальніше про це можна прочитати в нашій публікації.

Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група Глибоцького відділення поліції. Поліцейські встановили, що близько 2 години ночі на подвір’ї потерпілого відбувся вибух невстановленого вибухового пристрою, в результаті якого пошкоджено фасад гаражного приміщення.

На момент інциденту власники перебували у будинку. Внаслідок вибуху ніхто з них не постраждав.

За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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