Жінок та чоловіків в ЗСУ зрівняли у правах

- 06.09.2018 17:40
Жінок та чоловіків в ЗСУ зрівняли у правах

Права жінок та чоловіків під час проходження військової служби в лавах Збройних сил України теперь будуть рівні. Відповідні рішення було підтримано голосами 247 народних депутатів.

Така кількість нардепів проголосувала за надання рівних прав українським військовослужбовцям незалежно від їхньої статі. Нардепи віддали свої голоси за внесення змін у внутрішній статут ЗСУ та до закону "Про військовий обов’язок та військову службу".

Тепер для підписання контракту з ЗСУ у жінок та чоловіків будуть рівні можливості. До цього часу у жінок в лавах української армії були певні обмеження, зокрема, стосовно віку проходження військової служби - жінки могли потрапити до армії лише до 40 років.

Стосовно інших нововведень варто зазначити рівні умови для проходження служби як для чоловіків, так і для жінок - в плані об’єму відповідальності та отримання військових звань та посад. Обмеження, що стосувались призначення жінок-військових в добові наряди, також було вирішено відмінити.

Платинова Буковина

Ключові слова: жінки в українській армії, жінки військовці україна, зсу жінки

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