ВР вирішила відправити у відставку голову Мінсоцполітики Реву

- 06.09.2018 16:41
ВР вирішила відправити у відставку голову Мінсоцполітики Реву

Роботу міністра соціальної політики Андрія Реви визнається незадовільною. Про це свідчить проект відповідної постанови Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики.

Власне, комітет розглянув проекти постанов стосовно звільнення Реви та про признання роботи його відомства незадовільною (постанови №6345 та №8451).

В повідомленні йдеться про те, що члени комітету провели обговорення та підтримали обидва проекти постанов парламенту, згідно яких роботу Міністерства соціальної політики України визнали незадовільною, та приймається рішення про звільнення з посту міністра соцполітики Андрія Реву.

Нагадаємо також, що ще навесні Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Олександра Привалова, заступника міністра соціальної політики. Влітку, в червні поточного року Верховна Рада підтримала подання прем’єра Гроймана про звільнення з посту міністра фінансів Олександра Данилюка. 254 народних депутати віддали свої голоси за відставку голови Мінфіну.

Також стало відомо, що напередодні, 5 вересня 2018, у відставку пішов Мирослав Продан, виконуючий обов’язки керівника Державної фіскальної служби України.

 

Платинова Буковина

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