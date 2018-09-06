



В Чернівцях наркоторговців спіймали на гарячому - 06.09.2018 15:30

Провоохоронці вилучили у правопорушників декілька десятків згортків з вмістом наркотичних речовин. Наразі зловмисників поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

5-го вересня працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області задокументували факт збуту наркотичних речовин на території міста Чернівці. 23-річна та 28-річний, обоє місцеві жителі, займалися реалізацією порошкоподібної речовини світло кольору ззовні схожою на психотропну речовину «амфетамін».

Правоохоронці затримали наркоторговців на місці злочину під час збуту чергової дози наркотиків. Під час проведення поверхневої первірки у зловмисників поліцейські виявили та вилучили 24 згортки фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольру ззовні схожою на амфетамін. Усе вилучене направили на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальні провадження, передбачені частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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