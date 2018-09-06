Двох жителів Сторожинеччини затримали за зберігання наркотиків

- 06.09.2018 15:13
Двох жителів Сторожинеччини затримали за зберігання наркотиків

Поліція Буковини активно продовжує вживати заходів, щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин.

У ході проведення профілактичного заходу під умовною назвою «Мак 2018» працівники кримінальної поліції Сторожинецького відділу поліції зупинили двох підозрілих осіб, з явними ознаками сп’яніння.

Під час проведення поверхневої перевірки у 18-річного та 31-річного місцевих жителів поліцейські виявили та вилучили 2 згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожою на канабіс та 21 згорток із речовиною білого кольору за зовнішніми ознаками подібною на амфетамін.

Вилучене працівники поліції направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За висновком медичного освідчення чоловіки перебували під впливом наркотичних речовин.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання, про оголошення правопорушникам підозри за скоєне. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наркотики буковина, наркотики сторожинець

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