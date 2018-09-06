Поїзд Мукачево-Будапешт планують запустити до кінця року

- 06.09.2018 14:52
Поїзд Мукачево-Будапешт планують запустити до кінця року

В XXVIII Економічному форумі та у конфернції Європа Карпат взяв участь міністр інфраструктури України Володимир Омелян. 

Чиновник озвучив різні заяви, і варто надати уваги повідомленню про запуск найближчим часом поїзду, що поєднає Мукачево та Будапешт.

Як відзначив Омелян, новий напрямок вже готовий до запуску, та може стартувати вже до кінця поточного року. Міністр висловив надію на те, що новий поїзд буде популярним та запитуваним для пасажирів в обох напрямках.

Варто підкреслити, що Володимир Омелян ще у квітні цього року озвучував плани про запуск прямого залізничного сполучення між Закарпаттям, а саме - Мукачевом, та столицею Угорщини. Першу заяву Омелян зробив під час робочого візиту в Закарпатську область. Повідомлялось, що поїзд буде пересікати даний маршрут приблизно з 6 годин, та вартість залежатиме від обраного класу. Так, подорож в першому класі становитиме приблизно 1043,62 гривні, та 711,84 гривні - для другого класу.

Платинова Буковина

Ключові слова: поїзд мукачево будапешт, потягом до будапешту з україни

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