



Яйце чи курка: вчені експериментально доказали першість - 06.09.2018 12:39

Людство вже здавна задається питанням: що ж з’явилось спочатку - курка чи все ж таки яйце? Це питання віднесене до ряду філософських і стосується причинно-наслідкового зв’язку речей. Нещодавно фізики провели квантовий експеримент та врешті-решт домоглися істини в цьому непростому питанні, яке ставили ще давні греки.

Квантова фізика, як зазначили представники австралійсько-французької групи дослідників, допускає, що і яйце, і курка могли з’явитись одночасно, і бути водночас першими.

Жакі Ромера, яка є однією з керуючих експериментом, відзначила, що причина та наслідок в квантофій фізиці не завжди є прямолінійними. Це одначає, що далеко не завжди одна подія може стати причиною для іншої.

Для проведення досліду вчені використали фотонний квантовий перемикач, - установку, яка працює за таким порядком подій, у якому перетворення форми світла залежить від поляризації фотонів. За допомогою даного пристрою вдалось встановити, що при зміні поляризації фотонів порядок перетворень форми світла може бути невизначеним.

За словами доктора Фабіо Кости, йдеться про перший доказ принципу. Проте невизначені причинно-наслідкові зв’язки в більш широких масштабах можуть привнести істотні зміни. Наприклад, ще допоможе покращити комунікації чи зробити сучасні комп’ютери більш ефективними. Загалом, відповідь проста - яйце і курка цілком могли розпочати своє існування одночасно.

Платинова Буковина

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