НАБУ на Буковині перевірятиме фірми родини Фищука?

- 06.09.2018 12:20
НАБУ на Буковині перевірятиме фірми родини Фищука?

З певних джерел стало відомо, що близько 20 працівників Національного антикорупційного бюро України приїхали нещодавно до Чернівецької області.

Повідомляється, що ці люди заселились в готелі на території області, під Чернівцями, та побажали залишитись інкогніто.

Стало відомо про нещодавні перевірки, влаштовані у обласних державних адміністраціях Кабінетом міністрів України. Відповідно до цього, до губернатора Чернівецької області Олександра Фищука виникло багато питань. 

Інші джерела свідчать про те, що фірми родичів Фищука - його зятя та сватів - мають певні проблеми з митницею через ухиляня від платежів. Вже відомо про відкриття у відношенні до цих фірм 19 справ. Однак наразі про реацію щодо ситуації, що склалась, з боку антикорупційних органів не відомо.

Нагадаємо про конфлікт, що вже давно існує між Олександром Фищуком та керівником Чернівецької митниці ДФС Миколою Салагором. Губернатор Буковини навіть звертався зі скаргами на Чернівецьку митницю до керівництва СБУ.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: перевірки бізнесу фіщука, бізнес олександра фищука, набу чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Двох жителів Сторожинеччини затримали за зберігання наркотиків Поліція Буковини активно продовжує вживати заходів, щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних
- 06.09.2018 15:13
Поїзд Мукачево-Будапешт планують запустити до кінця року В XXVIII Економічному форумі та у конфернції Європа Карпат взяв участь міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
- 06.09.2018 14:52
Яйце чи курка: вчені експериментально доказали першість Людство вже здавна задається питанням: що ж з’явилось спочатку - курка чи все ж таки яйце? Це питання віднесене до ряду
- 06.09.2018 12:39
Умань готується прийняти 40 тисяч паломників-хасидів Традиційно кожного року тисячі хасидів з усіх куточків світу масово приїздять до Умані з паломництвом з приводу
- 06.09.2018 11:26
Футболістів в Парагваї допомагає тренувати... собака В Парагваї є футбольний клуб під назвою "2 травня". Особливо зірок з неба команда під керуванням головного тренера Карлоса Хари
- 06.09.2018 10:57
В Британії отримали ордер на арешт звинувачуваних в отруєнні в Солсбері Як повідомили в королівській прокуратурі Великої Британії, двоє російських співробітників ГРУ вчинили напад на родину Скрипалів
- 06.09.2018 10:32
Чернівчан запрошують на екологічну акцію Дій за клімат В Чернівцях в п’ятницю, 7 вересня, відбудеться екологічна акція на підтримку переходу міста на джерела відновлюваної енергії на 100%
- 06.09.2018 10:10
За нерухомість сплачено майже 13 млн грн податків Упродовж восьми місяців цього року до бюджету Чернівців сплачено 12,9 млн грн податку на нерухоме майно
- 06.09.2018 09:39
На Трухановому острові впав вертоліт, є постраждалі На Трухановому острові в Києві стався інцидент - впав вертоліт, в результаті чого були поранені двоє осіб
- 06.09.2018 09:23
Особливості вступної кампанії на 2019 рік Міністерство освіти та науки представило на громадське обговорення проект наказу про затвердження деяких нормативно-правових актів
- 05.09.2018 17:33

Всі новини