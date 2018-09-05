



НАБУ на Буковині перевірятиме фірми родини Фищука? - 06.09.2018 12:20

З певних джерел стало відомо, що близько 20 працівників Національного антикорупційного бюро України приїхали нещодавно до Чернівецької області.

Повідомляється, що ці люди заселились в готелі на території області, під Чернівцями, та побажали залишитись інкогніто.

Стало відомо про нещодавні перевірки, влаштовані у обласних державних адміністраціях Кабінетом міністрів України. Відповідно до цього, до губернатора Чернівецької області Олександра Фищука виникло багато питань.

Інші джерела свідчать про те, що фірми родичів Фищука - його зятя та сватів - мають певні проблеми з митницею через ухиляня від платежів. Вже відомо про відкриття у відношенні до цих фірм 19 справ. Однак наразі про реацію щодо ситуації, що склалась, з боку антикорупційних органів не відомо.

Нагадаємо про конфлікт, що вже давно існує між Олександром Фищуком та керівником Чернівецької митниці ДФС Миколою Салагором. Губернатор Буковини навіть звертався зі скаргами на Чернівецьку митницю до керівництва СБУ.

Платинова Буковина, Чернівці

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