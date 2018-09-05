В Британії отримали ордер на арешт звинувачуваних в отруєнні в Солсбері

- 06.09.2018 10:32
В Британії отримали ордер на арешт звинувачуваних в отруєнні в Солсбері

Як повідомили в королівській прокуратурі Великої Британії, двоє російських співробітників ГРУ вчинили напад на родину Скрипалів. Були названі їхні імена - Олександр Петров та Руслан Боширов, проте, в прокуратурі відзначають, що імена можуть бути несправжніми. У слідства є достатньо доказів для притягнення цих осіб до відповідальності.

Зазначається, що 2 березня цього року двоє громадян РФ, що прибули з Москви, заселились в лондонському готелі City Stay. Вони зарєструвались за вищенаведеними іменами. За декілька днів після цього обидва чоловіки без будь-яких перешкод повернулись на батьківщину. Коли вони летіли літаком додому, в Солсбері сталась трагедія з отруєнням Сергія та Юлії Скрипаль.

Обидвох чоловіків офіційно звинувачують в замаху на вбивство екс-шпигуна та його доньки. До отруєння, що сталось в Еймсбері, в якому постраждали Чарлі Роулі та Дон Стерджес. Остання, доречі, померла за дев’ять днів після госпіталізації.

Як зазначила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, в атаці на жителів країни було використано нервово-паралітичну речовину "Новачок", і такий вчинок є мерзенним та зневажливим з боку Росії. Мей також зазначила, що операцію з отруєння Скрипалів узгодили у Кремлі, оскільки обидва нападники є співробітниками Головного розвідувального управління РФ.

За декілька годин до нападу на Скрипалів камери відеоспостереження зафіксували росіян Петрова та Боширова в Солсбері. Обидва чоловіки знаходились неподалік від будинку колишнього російського шпигуна. Зазначається, що Велика Британія отримала європейський ордер на арешт підозрювани. За словами представниці прокуратури С’ю Хеммінг, до Росії запит на екстрадицію звинувачуваних відправлятись не буде, оскільки Росія вже давно продемонструвала, що свої громадян вона не видає.

Москва залишається незмінною у своїй позиції. За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, британська сторона відмовилась від їхньої взаємодії та участі. Кремль і надалі продовжує заявляти про непричетність до даного злочину, та заявляють про інформаційні маніпуляції з боку Британії.

Платинова Буковина

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