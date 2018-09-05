



Чернівчан запрошують на екологічну акцію Дій за клімат - 06.09.2018 10:10

В Чернівцях в п’ятницю, 7 вересня, відбудеться екологічна акція на підтримку переходу міста на джерела відновлюваної енергії на 100%. Акція відбуватиметься в рамках всесвітньої кліматичної мобілізації "Дій за клімат".

Організаторами акції та флешмобу є громадська організація "Еко-культура. Чернівці" спільно з міжнародною організацією "350.org".



У всьому світі відбудуться акції "Rise for Climate", в яких візьмуть участь понад 10 000 людей з різних куточків світу.

Учасники збиратимуться біля міської ратуші в Чернівцях 7 вересня. Початок - о 12:00. Попередньо учасникам пропонують записатись за телефонами організаторів.

Платинова Буковина, Чернівці

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