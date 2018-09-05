За нерухомість сплачено майже 13 млн грн податків

- 06.09.2018 09:39
За нерухомість сплачено майже 13 млн грн податків

Упродовж восьми місяців цього року до бюджету Чернівців сплачено 12,9 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Цьогоріч громада Чернівців отримала в розпорядження на 4,5 млн грн, або на 54,5 відс. більше податку на нерухомість проти аналогічного періоду торік. За словами заступника начальника управління, начальника відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрія Світового, це звичайна практика європейських країн, коли вартісне майно оподатковується, а сплачені кошти стають одним із основних джерел доходу територіальних громад.

Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які володіють квартирою/квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинку/будинків площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м. Податок нараховується лише на «зайві» квадратні метри. Наприклад, якщо квартира має площу 65 кв. м, то податок нараховується на 5 кв. м. Ці кошти будуть використані на потреби громади, на території якої знаходиться об’єкт нерухомості, – розповів Андрій Іванович. Крім того, власникам великого житла (що складає понад 300 кв. метрів для квартир і понад 500 кв. метрів для будинків) до так званого податку на розкіш доведеться додатково заплатити 25 тисяч гривень.

Податок на нерухомість сплачується громадянами щорічно за минулий рік. Від дати отримання повідомлення-рішення органів ДФС про нараховану суму податку на нерухомість протягом 60 днів громадяни повинні перерахувати суму податку на рахунки відповідного місцевого бюджету.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

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