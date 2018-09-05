



На Трухановому острові впав вертоліт, є постраждалі - 06.09.2018 09:23

На Трухановому острові в Києві стався інцидент - впав вертоліт, в результаті чого були поранені двоє осіб. Рятувальники, лікарі та поліція оперативно прибули на місце події.

Падіння вертольота сталось вранці четверга, 6 вересня. Поваідомлення про одію надійшло на пульт чергової частини Дніпровського управління поліції сьогодні о 7:22.

Повідомляється, що двоє людей постраждали в результаті даної події - вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих оперативно доправили до лікарні на госпіталізацію. Дані про стан їх здоров’я наразі уточнюються.

Оперативні служби та поліція працюють на місці падіння вертольота для встановлення причин інциденту.

Платинова Буковина

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