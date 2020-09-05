



Особливості вступної кампанії на 2019 рік - 05.09.2018 17:33

Міністерство освіти та науки представило на громадське обговорення проект наказу про затвердження деяких нормативно-правових актів, що стосуються прийому на навчання.

Одже, зазначимо першочергові зміни. В першу чергу, пропонується зараховувати на навчання тих осіб, хто планує працювати надалі в селах. Також пропонується проводити творчі конкурси в рамках основної сесії ЗНО. Конкурси можуть проводитись в період з 16 березня до 15 травня дяля того, аби забрати корупційну складову. Для творчих конкурсів також пропонується встановити додаткову сесію, що діятиме для вступників на контракт з 1 по 22 липня.

В наступній вступній кампанії у абітурієнтів пропонується приймати сертифікати ЗНО зразків 2018 та 2019 років за всіма предметами. Можливе використанння сертифікатів за 2017 рік, за виключенням іноземних мов - англійської, німецької, французької та іспанської.

В порівнянні з 2018 роком, в наступному запропоновано скоротити на три дні терміни вступної кампанії. Власне, для вступників на ОКР "бакалавр" пропонується відкрити реєстрацію електронних кабінетів за 9 днів до початку подачі заяв, тобто, 1 липня. Що стосується прийому заяв та документів на бюджет, то ці терміни пропонується на термін з 10 до 22 липня. Реєстрацію електронних кабінетів пропонують зробити відкритою до 30 серпня - для бажаючих подавати заяву на навчання за контрактом або на заочній формі.

Практику встановлення мінімальної кількості балів для вступу з дуже високим рівнем суспльної відповідальності було запропоновано розширити. Власне, по 2 та 3 конкурсним предметам абітурієнтам-2018 необхідно було набрати не менше 150 балів (це біологія та хімія або математика), аби отримати змогу взяти участь у відборі на такі спеціальності, як "Педіатрія", "Стоматологія" та "Медицина". Що стосується вступної кампанії 2019, то пропонується встановити 150-бальне мінімальне значення для першого та другого конкурсних предметів для спеціальностей "Міжнародні відносини", "Право", "Публічне управління та адміністрування", а також для другого та третього конкурсних предметів - для вступників на спеціальність "Фармація, промислова фармація".



В наступній вступній кампанії вперше можливий вступ лише за двома сертифікатами ЗНО на ОКР "Молодший спеціаліст". Проте, зазначається, що за такими правилами вступ можливий лише на небюджетні конкурсні пропозиції.

Платинова Буковина

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