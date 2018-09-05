Втікачу Оніщенку запропонували відшкодувати в держбюджет 3 млрд грн

- 05.09.2018 17:09
Втікачу Оніщенку запропонували відшкодувати в держбюджет 3 млрд грн

Народному депутату України - втікачу Олександру Оніщенко запропоновано признати провину та відшкодувати державному бюджету України шкоду в розмірі 3 мільярди гривень. Таку пропозицію для Оніщенка та інших фігурантів його справи озвучили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі України.

Дану міру, озвучену САП, пропонують в якості угоди зі слідством, повідомляють джерела у правоохоронних органах.

Власне, Оніщенку та іншим фігурантам його справи запропоновано піти на угоду зі слідством, але для цього необхідно признати вину та відшкодувати кошти в державний бюджет. Причому, відшкодування має відбутись реальним перерахуванням до бюджету, а не розрахунком векселями.

В джерелах також повідомили, що після оголошення умов угоди захист Оніщенка та інших фігурантів справи немов зник. Адвокати також не дають про себе ніяк знати.

Платинова Буковина

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