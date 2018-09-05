Поліція вилучила у чернівчанина арсенал незаконної зброї

- 05.09.2018 17:18
Поліція вилучила у чернівчанина арсенал незаконної зброї

Під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі одного місцевого жителя працівники поліції виявили та вилучили 2 пістолети, 2 рушниці, півсотні набоїв різного калібру, 2 ножі та гумовий кийок. За зберігання зброї правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

В ході проведення профілактичних заходів з протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів 4-го вересня працівники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно з спецпідрозділом «КОРД» провели обшук у помешкані 22-річного чернівчанина.

Правоохоронці з’ясували, що парубок зберігав у своїй квартирі декілька одиниць зброї та боєприпаси до неї. Під час обшуку поліцейськими було виявлено та вилучено пістолети марки «Schmeisser» та «Epma» з ознаками переробки, 23 набої калібру 9 мм., дві рушниці марки «Cobalt», 28 набоїв калібру 12 мм., два ножі з довжиною леза близько 30 см. та гумовий кийок.

Все вилучене працівники поліції направили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення відповідних експертиз.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі правоохоронці перевіряють на причетність парубка до злочинів скоєних на території міста Чернівців та області. Триває досудове розcлідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: незареєстрована зброя буковина, чернівці незареєстрована зброя

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