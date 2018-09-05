



Вихованцям дитсадка в Кельменцях розповіли про дорожній рух - 05.09.2018 16:33

Правоохоронці в ігровій формі розповіли вихованцям дитячого садочку про правила дорожнього руху.

На запрошення педагогічного колективу дошкільного закладу «Колосок» працівники сектору реагування патрульної поліції Кельменецького відділу поліції відвідали його маленьких вихованців. Поліцейських малеча зустрічала радісно, у стінах дитячого садка.

Із великою зацікавленістю хлопчики та дівчатка слухали розповіді інспекторів, які розповіли діткам про «Безпеку дорожнього руху». А саме як поводити себе на дорозі, що потрібно знати під час руху на пішохідному переході та на яке світло потрібно рухатись, аби перейти дорогу. Дошкільнята ж з цікавістю слухали поліцейських та у відповідь з радістю розповідали на цю ж тематику вивчені на пам'ять вірші.

Разом з дітьми працівники поліції згадали і номери телефонів служб екстреного виклику та акцентували увагу дітей на необхідності звернення до правоохоронців у разі можливої небезпеки.

По завершенню зустрічі педагогічний колектив закладу подякував полісменам за візит. На їх думку, працівники поліції роблять добру справу, знаходячи час на пізнавальні та роз’яснювальні бесіди у школах та дитячих садочках. Адже саме такі зустрічі дають змогу дітям краще розуміти усю важливість професії працівника поліції та з малечку закладають розуміння того як захистити себе та не потрапити у небезпеку.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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