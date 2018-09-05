Вихованцям дитсадка в Кельменцях розповіли про дорожній рух

- 05.09.2018 16:33
Вихованцям дитсадка в Кельменцях розповіли про дорожній рух

Правоохоронці в ігровій формі розповіли вихованцям дитячого садочку про правила дорожнього руху.

На запрошення педагогічного колективу дошкільного закладу «Колосок» працівники сектору реагування патрульної поліції Кельменецького відділу поліції відвідали його маленьких вихованців. Поліцейських малеча зустрічала радісно, у стінах дитячого садка.

Із великою зацікавленістю хлопчики та дівчатка слухали розповіді інспекторів, які розповіли діткам про «Безпеку дорожнього руху». А саме як поводити себе на дорозі, що потрібно знати під час руху на пішохідному переході та на яке світло потрібно рухатись, аби перейти дорогу. Дошкільнята ж з цікавістю слухали поліцейських та у відповідь з радістю розповідали на цю ж тематику вивчені на пам'ять вірші.

Разом з дітьми працівники поліції згадали і номери телефонів служб екстреного виклику та акцентували увагу дітей на необхідності звернення до правоохоронців у разі можливої небезпеки.

По завершенню зустрічі педагогічний колектив закладу подякував полісменам за візит. На їх думку, працівники поліції роблять добру справу, знаходячи час на пізнавальні та роз’яснювальні бесіди у школах та дитячих садочках. Адже саме такі зустрічі дають змогу дітям краще розуміти усю важливість професії працівника поліції та з малечку закладають розуміння того як захистити себе та не потрапити у небезпеку.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Особливості вступної кампанії на 2019 рік Міністерство освіти та науки представило на громадське обговорення проект наказу про затвердження деяких нормативно-правових актів
- 05.09.2018 17:33
Поліція вилучила у чернівчанина арсенал незаконної зброї Під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі одного місцевого жителя працівники поліції виявили та вилучили 2 пістолети
- 05.09.2018 17:18
Втікачу Оніщенку запропонували відшкодувати в держбюджет 3 млрд грн Народному депутату України - втікачу Олександру Оніщенко запропоновано признати провину та відшкодувати державному
- 05.09.2018 17:09
Переобладнання мікроавтобусів Чернівці Переобладнання мікроавтобусів — актуальна на сьогоднішній день послуга, як для Чернівців
- 05.09.2018 16:23
Американець виграв у лотерею завдяки нагадуванню друга Придбати лотерейний білет буквально в останню хвилину та зірвати куш - проста річ для американця Джозефа Руїса
- 05.09.2018 15:28
На Буковині розшукують 122 боржники за аліментами 122 боржника за аліментами оголошено в розшук на території Чернівецької області, як повідомили
- 05.09.2018 15:08
Британська поліція назвала імена причетних до отруєння Новачком росіян Згідно з повідомленням британської поліції, в них достатньо докаів для того, аби звинуватити в застосуванні отруйної речовини
- 05.09.2018 14:28
США: Хто заважає ядерному роззброєнню КНДР За словами постійного представника США при НАТО Ніккі Хейлі, опір ядерному роззброєнню Північної Кореї чинять Китай та Росія.
- 05.09.2018 12:45
Чернівці закуплять у лізинг нові тролейбуси та автобуси Депутати Чернівецької міської ради прийняли рішення стосовно закупівлі нового міського транспорту - тролейбусів та автобусів.
- 05.09.2018 12:23
В Росії могли знати про пошкодження космічного корабля Союз Розслідування події з розгерметизацією космічного корабля "Союз" через отвори в обшивці, продовжується у Росії
- 05.09.2018 11:31

Всі новини