



На Буковині розшукують 122 боржники за аліментами - 05.09.2018 15:08

122 боржника за аліментами оголошено в розшук на території Чернівецької області, як повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції Буковини.

Зазначимо, що наприкінці серпня поточного року набули чинності нововведення згідно до другого пакету "Чужих дітей не буває".

Відповідно до нових правил, до осіб, що мають борги за аліментами, будуть застосовуватись штрафи в розмірі 20-50% від суми заборгованості в разі, якщо борг накопичений понад рік. Також заборгованість призводить до арешту коштів боржників та навіть до притягнення до кримінальної відповідальності до осіб, які ухиляються від виконання суспільно-корисних робіт.

Окрім того, діє також заборона на виїзд за кордон, обмеження на використання автомобілем. Дані у Реєстрі боржників за аліментами тепер перевірятимуть нотаріуси та державні реєстратори під час різноманітних реєстраційних дій.

Платинова Буковина, Чернівці

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