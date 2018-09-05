Британська поліція назвала імена причетних до отруєння Новачком росіян

- 05.09.2018 14:28
Британська поліція назвала імена причетних до отруєння Новачком росіян

Згідно з повідомленням британської поліції, в них достатньо докаів для того, аби звинуватити в застосуванні отруйної речовини "Новачок" двох російських громадян. Підозрюваними виявились Олександр Петров та Руслан Боширов, обличчя яких можна побачити на знімках, наведених ничже.

В поліції Великої Британії зазначають, що обом підозрюваним росіянам приблизно по 40 років, та під час перебування в Британії вони не використовували справжні імена, а називались псевдонімами.

Росіян звинувачують у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, а також офіцера поліції Ніка Бейлі. Повідомляється, що росіяни могли брати участь у змові для здійснення вбивства Скрипаля. Директор юридичною служби британської прокуратури Сью Хеммінг зазначив, що докази було розглянуто прокурорами Департаменту боротьби з тероризмом Королівської прокуратури. Вони такод дійшли висновку, що для реалістичної перспективи засудження росіян Боширова та Петрова наявних доказів буде достатньо.

Нагадаємо, що інформація про отруєння нервово-паралітичною речовиною Сергія та Юлії Скрипалів надійшла 5 березня. Спочатку госпіталізували чоловіка з донькою, а згодом - декількох працівників екстренних служб, що працювали у Солсбері на місці події. Для отруєння била використана російська речовина "Новачок".

Отруєння Скрипаля послужило поштовхом до видврення з країн НАТО, ЄС та партнерів російських дипломатів. 28 держав загалом висловили солідарність з Великою Британією, депортувавши близько 150 російських дипломатів. Також для сімох представників при НАТО було анульовано акредитації.

Росія продовжує відкидати причетність до отруєння родини Скрипалів. Країни "Великої сімки" наполягають на оприлюднені інформації Росією про програму розробки "Новачок", що відноситься до хімічної зброї.

Платинова Буковина

Ключові слова: отруєння у солсбері, отруєння новачком

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