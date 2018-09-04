Чернівці закуплять у лізинг нові тролейбуси та автобуси- 05.09.2018 12:23
Депутати Чернівецької міської ради прийняли рішення стосовно закупівлі нового міського транспорту - тролейбусів та автобусів.
Відповідно до рішення, ухваленого напередодні, 4 вересня, на закупівлю буде виділено 200 мільйонів гривень.
Як зазначається, тролейбуси - нові та бувші у використанні в Європі - будуть закуповувати для Чернівецького тролейбусного управління. Планується закупити також автобуси великої місткості, що мають низькі підлоги.
Закупівля буде відбуватись за умовами фінансового лізингу, і з міського бюджету на транспорт виділять 200 мільйонів гривень. Не пізніше, ніж за шість місяців з моменту підписанння договору з постачальником транспорт має бути доставлений до Чернівців.
Дане рішення було підтримане усіма 28 депутатами, що були на момент голосування присутні в сесійній залі.
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