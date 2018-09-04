



В Росії могли знати про пошкодження космічного корабля Союз - 05.09.2018 11:31

Розслідування події з розгерметизацією космічного корабля "Союз" через отвори в обшивці, продовжується у Росії. Йдеться про корабель, що мав стикуватись з Міжнародною космічною станцією.

Нові подробиці стосовно витоку повітря з МКС, повідомили три джерела, що пов’язані з ракетно-космічною галуззю.

Одно з джерел повідомило, що про пошкодження було відомо працівникам ракетно-космічної корпорації "Енергія", і отвір був закритий за допомогою спеціального клею на фінальній стадії складання. Щодо інформації, озвученої іншим джерелом, отвір міг бути зроблений в побутовому відсіку корабля "Союз" ще в складальному цеху, тобто, ще на етапі виготовлення. наразі детально вивчається книга зауважень, де вносяться всі дані про хід виробництва та випробовувань космічного корабля.

Третє джерело прокоментувало думку про те, що отвір міг бути зроблений на Байконурі. Дану думку відкидають як маловірогідну.

Платинова Буковина

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