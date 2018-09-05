



Доцента ЧНУ судитимуть за хабарництво - 05.09.2018 10:40

У справі стосовно доцента однієї з кафедр Чернівецького національного університету імені Федьковича було завершено досудове розслідування по справі отримання неправомірної грошової винагороди.

Про це інформацію озвучили в пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.

Так, чоловік пообіцяв у сприянні абітурієнту у вступі до коледжу ЧНУ за грошову винагороду в розмірі 700 доларів США.

Викладача за хабар було затримано в липні поточного року. наразі в суд для розгляду було спекровано звинувальний акт за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України, де йдеться про зловживання впливом.

Платинова Буковина, Чернівці

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