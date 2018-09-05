Доцента ЧНУ судитимуть за хабарництво- 05.09.2018 10:40
У справі стосовно доцента однієї з кафедр Чернівецького національного університету імені Федьковича було завершено досудове розслідування по справі отримання неправомірної грошової винагороди.
Про це інформацію озвучили в пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.
Так, чоловік пообіцяв у сприянні абітурієнту у вступі до коледжу ЧНУ за грошову винагороду в розмірі 700 доларів США.
Викладача за хабар було затримано в липні поточного року. наразі в суд для розгляду було спекровано звинувальний акт за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України, де йдеться про зловживання впливом.
Коментарі (0)
Другие новости:
США: Хто заважає ядерному роззброєнню КНДР За словами постійного представника США при НАТО Ніккі Хейлі, опір ядерному роззброєнню Північної Кореї чинять Китай та Росія.
- 05.09.2018 12:45
- 05.09.2018 12:45
Чернівці закуплять у лізинг нові тролейбуси та автобуси Депутати Чернівецької міської ради прийняли рішення стосовно закупівлі нового міського транспорту - тролейбусів та автобусів.
- 05.09.2018 12:23
- 05.09.2018 12:23
В Росії могли знати про пошкодження космічного корабля Союз Розслідування події з розгерметизацією космічного корабля "Союз" через отвори в обшивці, продовжується у Росії
- 05.09.2018 11:31
- 05.09.2018 11:31
Коли Рада розглядатиме закон про автівки з Європи Розгляд законопроектів стосовно розмитнення автівок з Європи, а також оподаткування легкового автотранспорту
- 05.09.2018 11:27
- 05.09.2018 11:27
Спостерігачі ОБСЄ не побачили тіла вбитого Захарченка Спостерігачі СММ ОБСЄ так і не побачили тіла вбитого ватажка ДНР Олександра Захарченка та його охоронця
- 05.09.2018 10:24
- 05.09.2018 10:24
Як отримати страховий стаж за доплату За інформацією заступника начальника управління, начальника відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького
- 05.09.2018 09:54
- 05.09.2018 09:54
Українців попереджають про грози та шквали Грози та шквальний вітер прогнозуються у середу, 5 вересня, на деяких територіях України.
- 05.09.2018 09:40
- 05.09.2018 09:40
Водіїв попереджають про дітей на дорозі З початком нового навчального року на автошляхах суттєво збільшилася кількість юних пішоходів
- 05.09.2018 09:10
- 05.09.2018 09:10
В Чернівцях через ремонт перекривають вулицю Щербанюка Капітальний ремонт вулиці Щербанюка розпочато в Чернівцях. Власне, йдеться про ремонт вулиці
- 04.09.2018 16:34
- 04.09.2018 16:34
Бойовики на Донбасі мінують територію та посилюють позиції За словами спікера Міноборони України Дмитра Гуцуляка, на Донбасі бойовики посилюють свої позиції на передовій
- 04.09.2018 16:10
- 04.09.2018 16:10