Українців попереджають про грози та шквали- 05.09.2018 09:40
Грози та шквальний вітер прогнозуються у середу, 5 вересня, на деяких територіях України. Відповідне повідомлення озвучили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані від Укргірометцентру.
Грози прогнозуються вдень на заході країни, на більшій частині південного регіону та у Вінницькій області. Також тут очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.
Окремі пориви вітру можливі також в східних областях - до 15-18 метрів на секунду.
Сильних опадів у середу, 5 вересня, не передбачається. Місцями на заході та подекуди на півдні можливі дощі з грозами, з підвищенням температури до +29 градусів за цельсієм. В Києві опадів не передбачається. Денна температура складе +26... +28 градусів, вночі температура повітря становитиме +16... +18 градусів.
Окрім того, в ДСНС повідомляють, що в Україні до кінця тижня зберігатиметься нпожежна небезпека 5 класу (надзвичайний рівень).
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