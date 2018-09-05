Водіїв попереджають про дітей на дорозі- 05.09.2018 09:10
З початком нового навчального року на автошляхах суттєво збільшилася кількість юних пішоходів. Саме в перші дні навчального року зростає і ризик травмування малечі під колесами авто. Поліція Буковини закликає водіїв бути більш уважними до маленьких пішоходів, а батьків – не нехтувати правилами перевезення дітей в авто.
Від початку року на автошляхах Чернівецької області сталося 60 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. За вказаний період у ДТП травмувалися четверо дітей, ще двоє – загинули.
Наразі поліція Буковини продовжує проводити профілактичні заходи «Увага! Діти на дорозі!». Правоохоронці обстежують ділянки доріг, що прилягають до територій дитячих і навчальних закладів та якими проходять маршрути руху шкільних автобусів. Крім цього, перед початком навчального року поліцейські перевірили шкільні автобуси на технічну справність і придатність для перевезення неповнолітніх пасажирів.
Безпека дітей на автошляхах завжди була і є одним з пріоритетів у роботі поліції. Спільно з освітянами поліціянти склали спільні графіки першочергових профілактичних заходів, серед яких і уроки з дорожньої абетки.
Також поліцейські нагадують дорослим: безпека дітей перш за все залежить від вас! Батькам варто нагадати малюкам правила безпечної поведінки, пройти з дитиною шлях до школи та звернути увагу на дорожні ситуації, що можуть виникнути.
Так само відповідальними слід бути і водіям. Будьте особливо обережні під час руху біля шкіл та дитячих садочків і неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.
Аби діти почувалися на дорозі безпечно, замало лише зусиль правоохоронців і освітян. Для цього потрібна свідома підтримка суспільства і власний приклад виконання правил дорожнього руху дорослими. Пам’ятайте про це!
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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