В Чернівцях через ремонт перекривають вулицю Щербанюка- 04.09.2018 16:34
Капітальний ремонт вулиці Щербанюка розпочато в Чернівцях. Власне, йдеться про ремонт вулиці на ділянці між вулицями Аксеніна та Небесної Сотні.
Повідомляється, що рух вулицею Щербанюка буде протягом часу, виділеного на ремонт, обмеженим. Проїзна частина буде доступна до 8 вересня лише маршрутним автобусам.
Власникам приватного та іншого автотранспорту варто врахувати дані зміни та формувати свій маршрут таким чином, щоб через обмеження руху уникнути незручностей.
На вказаній ділянці відбуваються роботи з фрезерування дорожнього полотна та встановлення бордюрів.
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