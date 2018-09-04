В Чернівцях через ремонт перекривають вулицю Щербанюка

- 04.09.2018 16:34
В Чернівцях через ремонт перекривають вулицю Щербанюка

Капітальний ремонт вулиці Щербанюка розпочато в Чернівцях. Власне, йдеться про ремонт вулиці на ділянці між вулицями Аксеніна та Небесної Сотні.

Повідомляється, що рух вулицею Щербанюка буде протягом часу, виділеного на ремонт, обмеженим. Проїзна частина буде доступна до 8 вересня лише маршрутним автобусам.

Власникам приватного та іншого автотранспорту варто врахувати дані зміни та формувати свій маршрут таким чином, щоб через обмеження руху уникнути незручностей.

На вказаній ділянці відбуваються роботи з фрезерування дорожнього полотна та встановлення бордюрів.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: вулиця щербанюка чернівці, капітальний ремонт вулиць чернівці

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