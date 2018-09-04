До Верховної Ради нового скликання можуть пройти 8 партій

- 04.09.2018 15:09
До Верховної Ради нового скликання можуть пройти 8 партій

З 16 по 22 серпня в Україні було проведене соціологічне дослідження, присвячене майбутнім виборам до українського парламенту 2019 року. Про свою готовність взяти участь у виборах відзначили 68% респондентів, і 23% зазначили, що не планують голосувати.

Відзначимо, що опитування проводилося фондом Демократичні ініціативи Іллі Кучеріва та соціологічною службою Центра Разумкова.

Серед майбутніх учасників виборів на найбільшу підтримку може розраховувати партія "Батьківщина" з 18,5% голосів. Респонденти також надають перевагу партіям "Громадянська позиція" - 9,4%,"За Життя" - 8,7%, Блоку Петра Порошенка "Солідарність" - 7,7%, та Опозиційному блоку -7,1%. За радикальну партію Олега Ляшка та партію "Слуга народу" респонденти готові віддати по 6,4% голосів.

Можливо, виборчий бар'єр зможе подолати Об'єднання "Самопоміч", яка за результатами опитування набрала 4,1% голосів.

Зазначається, що понад50% участників опитування вже зробили свій остаточний вибір на рахунок голосування.

"Опозиційний блок", партія "За життя" та "Батьківщина" мають найбільш стійкий електорат - 51%, 47% та 43% відповідно. Далі за рейтингом йдуть "Громадянська позиція" - 39,5%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 37%, та Блок Петра Порошенка - 32%. 

Що стосується підтримки по регіонах, то у "Батьківщини" відзначається більш-менш рівномірна підтримка. БППмає дещо меншу підтримку на вході України, та у Радикальної партії нижчепідтримка на Донбасі.

На сході та півдні краще підтримка у "Опозиційного блоку" та партії "За життя". Більша підтримка "Громадянської позиції" відзначається в західних та центральних областях.

Люди старшого покоління здебільшого голосуватимуть за "Опозиційний блок", "Батьківщину" та "За життя". натомість, партія "Слуга народу" знаходить найбільшу підтримку серед виборців віком до 30 років.

Платинова Буковина

Ключові слова: вибори до українського парламенту 2019, вибори 2019 україна

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