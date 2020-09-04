20-гривнева банкнота отримає новий дизайн- 04.09.2018 14:56
Нова банкнота номіналом 20 гривень надійде до обігу в Україні, починаючи з 25 вересня. Нижче можна переглянути відео-огляд нової банкноти від Нацбанка України.
Портрет Івана Франка збережеться і на новій банкноті. Що стосується оновлення, то буде іншим дизайн, також буде покращена система захисту.
В той же час, кольорова гама та розмір банкноти будуть збережені. 11 груп елементів складають систему захисту від підробок. Нова 20-гривнев банкнота отримає захист кращий, ніж купюра номіналом 1 долар.
Відзначимо, що вобіг по Україні нова банкнота надійде з 25 вересня 2018 року. Вона буде використовуватись нарівні зі зразками банкноти 2013 року.
В Нацбанку обіцяють поступове вилучення застарілих купюр та їхній обмін на нові.
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