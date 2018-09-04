



95-річний аквалангіст встановив рекорд занурення - 04.09.2018 14:38

Британець Рей Вуллі є найстарішим аквалангістом у світі. Чоловік наразі 95 років, і він є ветераном Другої світової війни.

На Кіпрі британець вирішив побити власний рекорд із занурення під воду. Разом із товаришами Рей спустився на глибину 40,5 метри, де перебував протягом 45 хвилин.

Раніше Вуллі також занурювався на певний час, однак, минулого року обрана глибина була в чотири рази меншою.

Британець пообіцяв, що буде дотримуватись своєї форми, аби вразити людей ще більше та наступного року встановити новий рекорд.

Платинова Буковина

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