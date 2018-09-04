



Дідуху-Кобзарю заборонили відвідувати сесії Чернівецької міськради - 04.09.2018 14:15

Відтепер сесії Чернівецької міської ради заборонені для відвідування Володимиру Дідуху-Кобзарю, самопроголошеному бургомістру міста.

Депутати міськради прийняли сьогодні, 4 вересня, відповідне рішення. Окрім того, полісменам запропонували також притягнути псевдо-бургомістра до адміністративної відповідальності. Громадянин Дідух-Кобзар, якому наразі заборонено відвідувати засідання міськради, був присутній на сесіях, неодноразово робив спроби їх зірвати, порушуючи норми поведінки.

Заборона буде діяти для засідань міської ради Чернівців сьомого скликання. Підтримку протокольне рішення знайшло у 22 депутатів.

Варто зазначити, що депутати лише з третьої спрои змогли прийняти дане рішення.

Платинова Буковина, Чернівці

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