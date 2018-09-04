



За Армянська евакуюють дітей через забрудення - 04.09.2018 13:29

В кримському місті Армянськ рівень забруднення повітря перевищений через викиди з заводу "Кримський титан". Через це з Армянська евакуюють діей та направляють до санаторіїв.

Відпочинок дітей здійснюватиметься за кошти державного бюджету. Про це повідомив "очільник" окупованого півострова Крим Сергій Аксьонов.

Забруднення повітря відублось через викиди сірчастого ангідриду у повітря заводом "Кримський титан". наразі завод тимчасово припинив роботу, проте працівники продовжують в повному об'ємі отримувати заробітну платню. Згідно з попередніми даними, завод не працюватиме протягом двох тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали про екологічну катастрофу на окупованому півострові.

Російські медіа-джерела раніше також повідомляли про витоки на підприємстві невідомої речовини, що спричинила забруднення навколишнього середовища. Місцеві жителі повідомляли про утворення на листі дерев та на дахах будинків маслянистого нальоту.

Платинова Буковина

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