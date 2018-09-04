



В Лук'яновському СІЗО розслідують смерть в'язня - 04.09.2018 13:07

В Києві на території Лук'янівського СІЗО було виявлено тіло одного з ув'язнених.

Інформація про це поступила з джерел в правоохоронних органах столиці.

Як стало відомо, чоловік помер ще в неділю, 2 вересня. В слідчому ізоляторі він перебував за підозрою в зберіганні наркотичних речовин. В понеділок, 3 вересня, було проведено судово-медичну експертизу. РЕзультати експертизи свідчасть про те, що смерть в'язня наступила в результаті пошкодження внутрішніх органів.

Розслідування даної події розпочалось згідно частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У вказаній статті злочин кваліфікується як умисне тяжке тілесне пошкодження, що призвело до смерті потерпілого.

Платинова Буковина

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