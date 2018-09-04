



Трубопровід Північний потік 2 розпочали будувати в Фінляндії - 04.09.2018 12:18

Розпочато будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" на території Фінляндії. Про це повідомили в дочірній компанії Газпрому Nord Stream 2. Дана ділянка пролягатиме на дні Балтійського моря.

Власне, в процесі будівництва буде задіяне судно Solitaire, головною спеціалізацією якого є прокладання труб. Корабель вже прибув до морського порту Гельсінкі.

Після того, як у фінській економічній зоні роботи добіжуть кінця, розпочнеться прокладання трубопроводу в економічній зоні Росії.

Нагадаємо, що наземну частину будівництва "Північного потоку-2" розпоали в Германії з травня поточного року, незважаючи на те, що не всі країни надали дозволи. Наприкінці липня в Німеччині також розпочались роботи з прокладання труб по дну Балтійськгого моря. Дозволи на будівництво на своїй території надали згодом Швеція та Фінляндія. Наразі лише Данія не надала дозвіл на будівництво трубопроводу.

В США відзначають, що за будівництво "Північного потоку-2" в Конгресі зареєстрований законопроект про новий пакет антиросійських санкцій.

Платинова Буковина

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