



Слідчий поліції на Буковині попався на хабарі 4500 доларів - 04.09.2018 11:33

В прес-службі прокуратури Чернівецької області повідомляють про судову справу проти слідчого поліції стосовно отримання ним хабара.

Повідомляється, що досудове розслідування у даній справі було завершене. Одже, наразі обвинувальний акт скерований до суду згідно кримінального провадження у відношення до працівника одного з відділів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області.

Як повідомляється, слідчого затримали за фактом одержання неправомірної грошової винагороди у розмірі 4500 доларів США.

За дані кошти слідчий-хабарник пообіцяв жінці, яку підозрюють в скоєнні злочину з приводу наркообігу, сприяти на схвалення прокурором рішення про укладання угоди про визнання винуватості. За хабар слідчого затримали в кінці липня 2018 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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