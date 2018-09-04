Слідчий поліції на Буковині попався на хабарі 4500 доларів- 04.09.2018 11:33
В прес-службі прокуратури Чернівецької області повідомляють про судову справу проти слідчого поліції стосовно отримання ним хабара.
Повідомляється, що досудове розслідування у даній справі було завершене. Одже, наразі обвинувальний акт скерований до суду згідно кримінального провадження у відношення до працівника одного з відділів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області.
Як повідомляється, слідчого затримали за фактом одержання неправомірної грошової винагороди у розмірі 4500 доларів США.
За дані кошти слідчий-хабарник пообіцяв жінці, яку підозрюють в скоєнні злочину з приводу наркообігу, сприяти на схвалення прокурором рішення про укладання угоди про визнання винуватості. За хабар слідчого затримали в кінці липня 2018 року.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.09.2018 14:38
- 04.09.2018 14:15
- 04.09.2018 13:57
- 04.09.2018 13:29
- 04.09.2018 13:07
- 04.09.2018 12:18
- 04.09.2018 11:35
- 04.09.2018 11:12
- 04.09.2018 10:52
- 04.09.2018 10:15