



Батьків попереджають про можливі крадіжки в школах - 04.09.2018 11:12

З початком нового навчального року не зайвим буде нагадати, як уберегти свої речі від крадіїв. Працівники поліції закликають учнів, батьків, студентів і викладачів бути обачними. Залишені без нагляду мобільні телефони, планшети, ноутбуки й гаманці стають легкою здобиччю злодіїв.

Пам’ятайте: вберегти цінні речі від злочинних посягань значно легше, ніж повернути їх у разі викрадення. Найчастіше причиною крадіжок особистих речей є необачність їх власників.

Щоб уникнути прикрих випадків, слід дотримуватися простих правил:

насамперед, ні за яких обставин не залишайте особисті речі без нагляду в навчальних аудиторіях, столових, роздягальнях тощо;



повідомляйте про підозрілих осіб, яких помітили на території навчального закладу;



не хизуйтеся модними іграшками привселюдно;



не тримайте телефони та гроші у зовнішніх кишенях одягу чи рюкзака;



ніколи не давайте телефона незнайомим чи малознайомим людям на їх прохання зробити терміновий дзвінок. Навіть якщо незнайомець представляється поліцейським.



Шановні батьки! Придбавши дитині сучасний вартісний ґаджет, не забудьте нагадувати їй про правила безпечної поведінки у навчальних закладах, громадському транспорті або публічних місцях. А якщо річ усе ж таки викрадено, не зволікаючи повідомте працівників поліції про крадіжку, зателефонувавши за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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