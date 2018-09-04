Батьків попереджають про можливі крадіжки в школах

- 04.09.2018 11:12
Батьків попереджають про можливі крадіжки в школах

З початком нового навчального року не зайвим буде нагадати, як уберегти свої речі від крадіїв. Працівники поліції закликають учнів, батьків, студентів і викладачів бути обачними. Залишені без нагляду мобільні телефони, планшети, ноутбуки й гаманці стають легкою здобиччю злодіїв.

Пам’ятайте: вберегти цінні речі від злочинних посягань значно легше, ніж повернути їх у разі викрадення. Найчастіше причиною крадіжок особистих речей є необачність їх власників.

Щоб уникнути прикрих випадків, слід дотримуватися простих правил:

  • насамперед, ні за яких обставин не залишайте особисті речі без нагляду в навчальних аудиторіях, столових, роздягальнях тощо;
  • повідомляйте про підозрілих осіб, яких помітили на території навчального закладу;
  • не хизуйтеся модними іграшками привселюдно;
  • не тримайте телефони та гроші у зовнішніх кишенях одягу чи рюкзака;
  • ніколи не давайте телефона незнайомим чи малознайомим людям на їх прохання зробити терміновий дзвінок. Навіть якщо незнайомець представляється поліцейським.

Шановні батьки! Придбавши дитині сучасний вартісний ґаджет, не забудьте нагадувати їй про правила безпечної поведінки у навчальних закладах, громадському транспорті або публічних місцях. А якщо річ усе ж таки викрадено, не зволікаючи повідомте працівників поліції про крадіжку, зателефонувавши за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шкільні шахрайства, крадіжки в школах

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

95-річний аквалангіст встановив рекорд занурення Британець Рей Вуллі є найстарішим аквалангістом у світі. Чоловік наразі 95 років, і він є ветераном Другої світової війни.95-річний аквалангіст
- 04.09.2018 14:38
Дідуху-Кобзарю заборонили відвідувати сесії Чернівецької міськради Відтепер сесії Чернівецької міської ради заборонені для відвідування Володимиру Дідуху-Кобзарю
- 04.09.2018 14:15
Вихідні в Україні в жовтні 2018 Для українців в жовтні 2018 року передбачено 9 офіційних вихідних днів.
- 04.09.2018 13:57
За Армянська евакуюють дітей через забрудення В кримському місті Армянськ рівень забруднення повітря перевищений через викиди з заводу "Кримський титан"
- 04.09.2018 13:29
В Лук'яновському СІЗО розслідують смерть в'язня В Києві на території Лук'янівського СІЗО було виявлено тіло одного з ув'язнених.
- 04.09.2018 13:07
Трубопровід Північний потік 2 розпочали будувати в Фінляндії Розпочато будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2" на території Фінляндії. Про це повідомили
- 04.09.2018 12:18
Карбокситерапія в Чернівцях Сучасний метод лікування захворювань нервової системи. Карбокситерапія (Carboxy Therapy)
- 04.09.2018 11:35
Слідчий поліції на Буковині попався на хабарі 4500 доларів В прес-службі прокуратури Чернівецької області повідомляють про судову справу проти слідчого поліції
- 04.09.2018 11:33
Цікаві факти на користь кави Про користь та шкоду кави люди можуть сперечатись дуже довго. Але вчені вкотре доводять - кава може бути корисною
- 04.09.2018 10:52
ЄСВ в Чернівцях сплачено на 989 млн грн Упродовж восьми місяців цього року працедавці Чернівців спрямували на соціальні потреби 989,0 млн грн єдиного внеску
- 04.09.2018 10:15

Всі новини