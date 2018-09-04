Цікаві факти на користь кави

- 04.09.2018 10:52
Цікаві факти на користь кави

Про користь та шкоду кави люди можуть сперечатись дуже довго. Але вчені вкотре доводять - кава може бути корисною, якщо нею не зловживати, як це відбувається навіть з найкращими продуктами.

Достеменно відомо, що Бетховен був великим поціновувачем кави та готував напій рівно з 60 кавових зернят. Що до Вольтера, то францзький філософ та поет, що прожив 83 роки, щодня випивав по 50 чашок кави.

Чим же так корисна кава, і за що варто полюбити цей напій, якщо у вас немає протипоказань.

Кава допомагає збільшити сконцентрованість та покращити увагу. А додавання у напій трхи цукру допомагає активізувати певні ділянку мозку, необхідні для виконання різних задач. Вся справа - у поєднанні кофеїну та глюкози.

Людм з пониженим артеріальним тиском лікарі іноді радять вживати каву для підняття тиску. Однак, зверніть увагу, якщо після кави у вас пришвидчується пульс та починається тахікардія, з кавою варто не жартувати. З гіпертонією до кави також варто ставитись вкрай уважно, і краще за все - порадитись із лікарем.

Разом із тим, ароматний напій, що бадьорить, може допомогти при деяких видах головного болю. Відомо, що в деяких знеболювальних ліках присутній кофеїн, який також є і у каві. Ця речовина на 40% здатна підвищити ефективність ліків. Тож від слабкого головного болю філіжанка запашної кави вас точно врятує.

Натуральна кава, зварена зі свіжозмелених зерен, а не розчинна, покращує імунний захист організму, налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту, покращує стан печінки та серцево-судинної системи. В день варто випивати не більше 3 чашечок кави.

Кава сприяє виробленню організмом гормонів дофаміну та серотоніну, що гарантують покращення настрою. Одже, чашка кави з ранку допоможе вам підняти настрій, а також стимулюватиме центральну нервову систему, що гарантує захист від депресій.

Що стосується кави та гормонів, речовини, що присутні в цьому напої, сприяють підвищенню в організмі гормону лептину, який відповідає за зниження ваги. Каву радять вживати спортсменам та людям, які тренуються та займаються спортом. Кава допомагає робити тренування більш ефективними та допомагає скидати зайву вагу.

Ще один безсумнівний плюс на користь кави - її здатність позитивно впливати на короткочасну пам’ять.

Одже, висновок можна зробити наступний - пийте каву в розумних кількостях, насолоджуйтесь її неповторним смаком та покращуйте свій настрій та здоров’я!

Платинова Буковина

Ключові слова: корсить кави, цікаві факти про каву

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